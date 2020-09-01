Минпромторг предлагает лишить регионы полномочий запрещать оборот продуктов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минпромторг предлагает лишить власти субъектов РФ полномочий запрещать и ограничивать реализацию продовольственных товаров. Подобные меры должны вводиться только федеральными органами власти, говорится в проекте постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <...>", подготовленном Минпромторгом РФ.

"Введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов правовых актов. "Каждое новое ограничение, вводимое в субъектах Российской Федерации на оборот того или иного товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создает негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

В записке отмечается, что норма предлагается к введению, поскольку в настоящее время в России развивается рыночная модель управления экономикой, при которой государственное регулирование внутреннего рынка основывается на принципах минимального вмешательства государства в рыночные процессы.

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года с 1 января 2021 года признаются утратившими силу: правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом. Новый проект постановления предлагает утвердить: Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, а также Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену. При этом в Правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи предполагается выделить специфику продажи товаров по договору розничной купли-продажи применительно к различным форматам торговли; особенности комиссионной торговли непродовольственными товарами; особенности продажи товаров дистанционным способом, а также особенности продажи отдельных видов товаров.

В апреле торговые сети столкнулись с трудностями в перевозке товаров на юге России из-за ограничений, установленных местными властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.