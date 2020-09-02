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Кабмин рассмотрит исполнение бюджета за 6 месяцев и поправки в НК РФ о системе tax free

Правительство также распределит оставшиеся средства из резерва субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан рецептурными лекарствами и медицинскими изделиями

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в среду заседание правительства, участники которого обсудят исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2020 года, а также ряд поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, один из проектов вносит изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ "в части осуществления компенсации суммы налога, уплаченной физическими лицами - гражданами иностранных государств, в составе цены товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза". Как указали в кабмине, "система tax free будет способствовать росту продаж товаров, занятости в сфере розничной торговли и туристической индустрии". Еще одни поправки в Налоговый кодекс касаются уточнения понятийного аппарата в связи с ратификацией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Помимо этого, правительство на заседании распределит оставшиеся средства из резерва субвенций на обеспечение в текущем году отдельных категорий граждан рецептурными лекарствами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Также в планах - обсудить вопрос выделения ассигнований в 2020 году для Минобрнауки РФ из резервного фонда правительства на финансовое обеспечение научной и образовательной деятельности научно-технологического университета "Сириус", созданного фондом "Талант и успех". Как говорится в материалах правительства, принятие проекта такого распоряжения "позволит обеспечить подготовку университета "Сириус" к осуществлению научной и образовательной деятельности, начиная с 2021 года".

Кроме того, на заседании обсудят вопрос выделения в 2020 году ассигнований Минпросвещения РФ из резервного фонда правительства для передачи их бюджету Иркутской области на строительство четырех зданий общеобразовательных организаций.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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