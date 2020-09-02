АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Объем реструктурированных кредитов продолжит увеличиваться, несмотря на замедление темпов роста после пика в апреле - мае 2020 года, следует из материала Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"В настоящее время объем реструктурированных кредитов населению уже составляет 734 млрд рублей и, по ожиданиям АКРА, в ближайшее время продолжит увеличиваться, несмотря на замедление темпов роста", - считают эксперты АКРА и отмечают, что пик реструктуризаций пришелся на апрель - май текущего года.

Согласно результатам опроса 22 кредитных организаций, проведенного агентством, больше всего реструктуризаций приходится на потребительские кредиты, доля которых на 1 августа увеличилась на 9 процентных пунктов по сравнению с данными на 1 апреля 2020 года и составила 62%. Доля ипотеки в общем объеме реструктуризаций снизилась с 42% до 23%.

При этом в АКРА отмечают существенный рост доли реструктуризаций по кредитным картам в период пандемии коронавируса. "Доля реструктуризаций по кредитным картам также возросла - с 1 до 12% ввиду вероятного замещения потребительских кредитов картами и связанного с этим плохого обслуживания долга", - указано в материале.

Согласно результату опроса банков, меры государственной поддержки оказались несопоставимы с запросами заемщиков. Так, объем реструктуризации по собственным программам банков в 7-8 раз превышает аналогичный показатель в рамках господдержки.

"86% банков активно использовали предложенные меры поддержки в период пандемии. При этом объем реструктурированных кредитов по собственным программам превышает соответствующий показатель в рамках 106-ФЗ примерно в семь-восемь раз (статистика Банка России свидетельствует о сопоставимых цифрах), а общий объем таких реструктуризаций составляет около 4% розничного портфеля", - свидетельствуют результаты опроса АКРА.

Также эксперты считают, что значительная часть реструктурированных розничных кредитов может остаться проблемной после окончания срока действия послаблений и потребовать дорезервирования. По оценкам АКРА, влияние на капитал банков может составить 5-6% или около 600 млрд рублей, что не является критичным для банковской системы, однако усложняет процесс выхода из кризиса.