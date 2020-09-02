В СП сообщили, что Ростуризм в 2019 году исполнил бюджет на 83,4%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Исполнение Ростуризмом расходов федерального бюджета в 2019 году составило 83,4%, говорится в материалах Счетной палаты.

"Низкий процент кассового исполнения показал Ростуризм - всего 83,4%, или 5,7 млрд рублей. При этом само расходование средств шло неравномерно. Основной объем (64%) был исполнен в IV квартале", - отмечает ведомство.

Помимо низкого исполнения расходов, Счетная палата отметила целый ряд других недостатков в работе Ростуризма. Так, ведомство не выполнило показатель по закупке у субъектов малого предпринимательства. Доля заключенных Ростуризмом контрактов с такими организациями оказалась менее 14%, хотя согласно Федеральному закону № 44-ФЗ на них должно приходиться не менее 15% от совокупного годового объема закупок.

"Также Ростуризм ненадлежащим образом выполнял полномочия собственника двух подведомственных ФГУП: "Национальная корпорация развития туризма" и "Национальный маркетинговый центр по туризму", - указывает Счетная палата.

"Эти учреждения вообще не функционировали в прошлом году, - поясняет аудитор Счетной платы Сергей Штогрин. - Руководители не назначены, не утверждались экономические показатели деятельности предприятий, не проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса этих ФГУП. Возникает вопрос: а вообще нужны ли такие федеральные государственные унитарные предприятия?".

Кроме того, не получилось у Ростуризма в 2019 году достичь запланированных результатов госпрограммы "Развитие культуры и туризма", а именно - подпрограммы "Туризм". Из 17 контрольных событий по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров 9 (53%) не выполнены или выполнены частично. Из 62 прочих мероприятий (ярмарки, выставки и т.п.), предусмотренных детальным планом-графиком госпрограммы на 2019 год, не были реализованы или реализованы частично 17 мероприятий, или 27%.