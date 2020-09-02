Кредиторская задолженность Минкультуры составила более 1 млрд рублей к 2019 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Кредиторская задолженность Минкультуры к 2019 году увеличилась в шесть раз, составив свыше 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки Министерства культуры России.

"По состоянию на 1 января 2019 года кредиторская задолженность за 2018 год увеличилась в шесть раз и составила 1 132 064,9 тыс. рублей. В структуре кредиторской задолженности наибольшую долю составляет задолженность по расчетам по принятым обязательствам - 1 090 163,3 тыс. рублей, или 94,4% от общего объема задолженности", - говорится в документе.

Как уточняется в отчете, увеличение кредиторской задолженности связано с задолженностью по госконтрактам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты "Политехнического музея", а также оплатой "Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" выполненных реставрационных работ.

"Окончательный расчет с подрядчиком будет произведен после подписания актов выполнения обязательств по контрактам после осуществления приемки выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия", - отметили в документе.

План по доходам

Минкультуры в 2019 году выполнило план по доходам федерального бюджета на 80,1%, сумма составила более 1,5 млрд рублей по 45 видам доходов, говорится в заключении Счетной палаты.

"В 2019 году доходы федерального бюджета, администрируемые Минкультуры России по 45 видам доходов, исполнены в общей сумме 1 578 748,9 тыс. рублей, или 80,1% плановых назначений (1 970 701,9 тыс. рублей). В 2019 году Минкультуры России не прогнозировало поступления по 11 видам доходов, по которым объем поступлений составил 31 946,4 тыс. рублей", - говорится в заключении.

Минкультуры выполнило план по расходам на 88,5% утвержденных бюджетных назначений, что в общей сумме составило свыше 122,8 млрд рублей. "Неисполненные назначения составили 15 919 271,7 тыс. рублей, или 11,5% утвержденных бюджетных назначений. Наибольший объем неисполненных назначений, 12 844 971,9 тыс. рублей, сложился по бюджетным инвестициям, или 80,7%", - добавляется в документе.

Наибольшую долю (67,3%) в общем объеме расходов Минкультуры составили субсидии федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Они были исполнены в сумме более 82,6 млрд рублей, или 99,3% утвержденных бюджетных назначений.

Согласно документу, Минкультуры России превысило утвержденный бюджет на 10,7%. Так, показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год утверждены в сумме 138,77 млрд рублей, а первоначально утвержденные назначения составляли 125,39 млрд рублей. Отмечается, что общий объем бюджетных ассигнований Минкультуры России в Федеральном законе № 459-ФЗ был предусмотрен на 2019 год в сумме 126,57 млрд рублей.

На субсидии подведомственным Минкультуры России федеральным государственным бюджетным учреждениям были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 66,5 млрд рублей, из которых 52,7 млрд - на выполнение государственного задания. Ведомство распределило субсидии среди 185 учреждений и перечислило 98,2% назначений, утвержденных на выполнение государственного задания.

Ремонт объектов

Подведомственные Министерству культуры РФ организации превысили допустимые контрактами сроки по ремонту пяти объектов, что было недопустимо по заключенным контрактам, говорится в заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки Министерства культуры России.

"В нарушение Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому изменение существенных условий контракта при его заключении и исполнении не допускается, подведомственными Минкультуры России ФГКУ "ДСРиР" (Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации - прим. ТАСС) и ФГКУ "СЗД" (Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации - прим. ТАСС), на которые Минкультуры России возложены функции по строительству объектов, реставрации и реконструкции объектов капитального строительства ФАИП, в 2019 году были изменены сроки выполнения работ по семи заключенным контрактам на выполнение работ по строительству объектов", - сказано в отчете.

По информации аудиторов, реконструкция в Большом театре России была просрочена на 11 месяцев. Работы в Государственном историко-культурном и этнографическом музее-заповеднике "Кижи" длились на 18 месяцев дольше обозначенного в контракте, в Мариинском театре - на 16 месяцев, Малом драматическом театре - театре Европы продолжались на 55,5 месяцев дольше. Строительства второй и третьей очереди Главного корпуса Музея мирового океана в части строительства экспозиционного корпуса "Мировой океан" и павильона, а также в части производства инженерных решений при строительстве Главного корпуса заняли на три месяца, шесть месяцев и три с половиной месяца больше запланированного соответственно.

В Счетной палате также сообщили, что в составе незавершенного строительства Минкультуры на 1 января 2020 года числились 144 объекта на более 55,4 млрд рублей. Также на начало года из 13 объектов, предусмотренных к вводу в эксплуатацию, не было введено пять объектов.