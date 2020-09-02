Минпромторг предлагает ввести для онлайн-торговли перечень "невозвратных" товаров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал новые правила дистанционной торговли, в которых уравниваются правила возврата товаров, купленных в интернете, с нормами, актуальными для стационарной торговли в части товаров, не подлежащих возврату или обмену. Об этом говорится в проекте постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи", подготовленном Минпромторгом РФ.

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". С 1 января 2021 года утратят силу: правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом. Новый проект постановления предлагает утвердить Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, в которых выделена как специфика продажи товаров в рознице применительно к различным форматам торговли, так и особенности продажи товаров дистанционным способом.

"Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, подлежит применению в отношении товаров, продажа которых осуществляется дистанционным способом, если иное не указано в оферте", - говорится в проекте, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов.

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар остался неизменным и включает в себя, в том числе: лекарства, мобильные телефоны, посуду, нижнее белье, косметику, предметы личной гигиены, бытовую химию, мебель, автомобили и ювелирные изделия из драгметаллов. В соответствии с действующими правилами дистанционной торговли, покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

Проектом постановления также предлагается обозначить особенности оферты, используемой при продаже товаров дистанционным способом. Так, при доставке товар передается потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) подтверждение заключения договора или оформления заказа. "В случае если доставка товара произведена в установленные договором розничной купли-продажи сроки, но товар не был передан потребителю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с продавцом, на условиях, предусмотренных договоров розничной купли-продажи", - говорится в проекте.

Сбои в работе сайтов и порядок возврата денег покупателю

Продавец и владелец агрегатора, согласно новым правилам, не отвечает за перерывы в работе сайта и (или) программного обеспечения, которые произошли вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы. Кроме того, допускаются перерывы в работе сайта и программного обеспечения продавца, владельца агрегатора при проведении регламентных работ. "Объем информации о товаре, предоставляемой потребителю владельцем агрегатора, определяется владельцем агрегатора на основании информации, предоставленной владельцу агрегатора продавцом", - говорится в правилах.

Продавец также вправе возвратить денежную сумму, уплаченную потребителем по договору розничной купли-продажи, после фактического возврата товара потребителем. "Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем в соответствии с договором розничной купли-продажи за товар ненадлежащего качества, несет продавец. В других случаях распределение указанных расходов осуществляется по соглашению сторон", - отмечается в документе.