ФРС: денежно-кредитная политика США в ближайшие месяцы должна стать адаптивной

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика США в ближайшие месяцы должна перейти от стабилизационной фазы к адаптивной. Об этом заявила во вторник член Совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Лаэл Брэйнард.

"Поскольку восстановление [экономики] может в течение некоторого времени столкнуться со связанными с вирусом сдерживающими факторами, в ближайшие месяцы важно, чтобы денежно-кредитная политика перешла из [фазы] стабилизации к адаптивной [фазе]", - отметила она, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

По словам Брэйнард, американская экономика сталкивается со "значительными рисками", что мешает ее восстановлению после вызванного пандемией нового коронавируса кризисом. Она добавила, что риск роста количества увольнений и банкротств предприятий будет повышаться, поскольку "связанная с пандемией неопределенность остается высокой". Член Совета управляющих ФРС выделила повышение госрасходов и дополнительные меры налогово-бюджетной политики в качестве ключевых факторов, которые могут повлиять на темпы восстановления экономики страны. "Как и во время первой фазы кризиса, финансовая помощь [от государства] будет по-прежнему иметь важное значение для поддержки многих семей и предприятий", - отметила Брэйнард. Она также считает, что ФРС должна скупать больше таких активов, как государственные или частные облигации.

Ее спросили, какое решение по ставке может быть принято на следующем регулярном заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС в середине сентября. Член Совета управляющих организации считает, что еще слишком рано говорить, какие решения будут приняты.