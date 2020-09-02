Новые правила торговли могут запретить фотографировать книги в магазинах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг на территории торговых объектов до их приобретения. Соответствующая норма содержится в проекте постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <...>", подготовленном ведомством.

"Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов правовых актов.

Как указывается в пояснительной записке, мера направлена на защиту прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

Развитие технологий учтено в проекте постановления и в правилах предоставления покупателям информации. Так, для розничных магазинов допускается оформление ценников одним или несколькими способами одновременно: на бумажном носителе, ином визуально доступном для покупателей носителе информации, в том числе с электронным отображением информации, с использованием грифельных досок, стендов, световых табло.

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года с 1 января 2021 года признаются утратившими силу: правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом. Новый проект постановления предлагает утвердить: Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, а также Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену. При этом в Правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи предполагается выделить специфику продажи товаров по договору розничной купли-продажи применительно к различным форматам торговли; особенности комиссионной торговли непродовольственными товарами; особенности продажи товаров дистанционным способом, а также особенности продажи отдельных видов товаров.