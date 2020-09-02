Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей, которые будут дополнительно направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом в среду сообщается на официальном сайте правительства РФ.

В сообщении отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты, - в данный момент это более 3 млн человек.

"Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона," - поясняется в указе.

Ранее Минфин сообщал, что правительство может до конца года выделить дополнительные средства для финансирования выплат на детей от 3 до 7 лет. По словам Силуанова, министерство постоянно мониторит ситуацию в регионах, чтобы социальные обязательства были полностью выполнены.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с 3 до 7 лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.