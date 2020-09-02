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Кабмин выделил 2,3 млрд рублей дополнительно на обеспечение жильем детей-сирот

Субсидию получат 10 регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,3 млрд рублей дополнительно регионам РФ на жилье для детей-сирот. Об этом в среду сообщается на сайте правительства.

"Субсидию получат 10 регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере. Это - Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика," - поясняется в сообщении кабинета министров.

Отмечено, что решение выделить дополнительное финансирование на обеспечение жильем детей-сирот Мишустин огласил еще 27 августа на заседании правительства. Средства позволят обеспечить собственным жильем еще около 1,5 тыс. детей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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