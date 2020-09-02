Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ считает устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений и предлагает исключить его из новой редакции правил розничной торговли. Проект соответствующего постановления правительства, разработанного ведомством, опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

"Также предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект постановления разработан в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. с начала следующего года признаются утратившими силу правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом. Новый проект постановления предлагает утвердить правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, а также перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену.

При этом в правилах розничной торговли предполагается выделить специфику продажи товаров по договору розничной купли-продажи применительно к различным форматам торговли; особенности комиссионной торговли непродовольственными товарами; особенности продажи товаров дистанционным способом, а также особенности продажи отдельных видов товаров.