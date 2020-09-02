Кабмин выделил 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении предприятиям легкой промышленности поддержки в размере 1 млрд рублей. Об этом в среду сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Отмечается, что 454 млн рублей направят на компенсацию затрат по кредитам, взятых на увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности. Еще 304 млн рублей пойдет на стимулирование спроса и финансирование лизинговых компаний.

Наконец, 242 млн рублей предусмотрено на комплексную программу поддержки производства льняных изделий до 2025 года. Данная программа включает широкий перечень стимулирующих мер, в том числе льготное кредитование, субсидии компаниям-экспортерам и возмещение части расходов на транспортировку продукции.

"Принятое решение позволит поддержать предприятия легкой промышленности, повысить их экспортный потенциал и ускорить импортозамещение в этой отрасли," - поясняется в сообщении.

О данном решении премьер объявил в четверг на заседании правительства.