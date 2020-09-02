Солодов заявил, что плохая путина ударила по рыболовству на Камчатке сильнее пандемии

ТАСС, 2 сентября. Низкие результаты лососевой путины на Камчатке ударили по рыбохозяйственной отрасли региона сильнее, чем пандемия коронавируса. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Владимир Солодов.

"Мы были готовы провести путину, но случилось сложно объяснимое явление: рыба, особенно горбуша, плохо подошла на путину. Это случилось по всему миру, в Северной Америке, в соседних регионах. Происходят природные изменения, которые мы пока не можем понять. И это гораздо сильнее, чем коронавирус, повлияло на рыбную отрасль. Она недополучила значительную выручку, на которую рассчитывала, поскольку был ошибочный прогноз ученых, завышенный в пять раз", - сказал Солодов.

По его словам, результат этого года находится на уровне худших выловов за последние десять лет. "Недолов по горбуше четырехкратный, по кете примерно так же", - уточил врио губернатора. При этом он отметил, что от пандемии добыча рыбы на Камчатке практически не пострадала, поскольку власти смогли принять вахтовых работников и не допустить среди них массовых вспышек заболеваемости.

"Что касается мер поддержки, то мы вместе с рыбохозяйственным сообществом очень внимательно смотрим на эти параметры и будем вырабатывать совместные решения. Для меня важно устойчивое долгосрочное развитие рыбохозяйственного комплекса, поэтому мы будем обращаться за поддержкой на федеральный уровень и также сформируем собственную региональную позицию поддержки по этому вопросу", - добавил Солодов.

В августе врио губернатора Камчатского края в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным доложил главе правительства о проблемах с лососевой путиной и сообщил, что обратится в Росрыболовство с предложениями по уточнению научных прогнозов по рыбе.