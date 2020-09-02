Фонд развития промышленности отказал в кредите разработчикам электромобиля Zetta

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) отказал разработчикам первого российского серийного электромобиля Zetta в бюджетном кредите, из-за чего запланированный на конец текущего года старт производства будет перенесен. Об этом в среду сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Zetta Дениса Щуровского и представителя фонда.

Сообщается, что компания хотела начать производство еще в начале 2020 года, но перенесла планы на конец года из-за пандемии коронавируса. Zetta рассчитывала получить от ФРП кредит в размере 99,9 млн рублей на пять лет под 1% годовых, но экспертный совет фонда отказал, считая, что собственных средств компании и займа фонда недостаточно для запуска производства с нуля.

"Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден," - сообщил представитель ФРП "Ведомостям".

Гендиректор компании Денис Щуровский сообщил, что в разработку моделей, выпуск опытных образцов и создание производственной площадки уже было вложено 570 млн рублей его собственных средств, из них 139 млн рублей - в создание производства.

"Компания Zetta может доработать проект с учетом замечаний экспертного совета ФРП и выйти на повторное рассмотрение заявки", - сказал изданию представитель Минпромторга. Щуровский также не исключает, что Zetta сможет самостоятельно профинансировать запуск производства или получить поддержку от правительства Самарской области, пишут "Ведомости".

Глава Минппромторга РФ Денис Мантуров в начале августа заявил в интервью ТАСС, что ожидает начала серийного производства электромобилей в конце года.

Ранее сообщалось, что на производстве в Тольятти уже идет опытно-промышленная сборка электромобиля Zetta, а его минимальная стоимость составит 550 тыс. рублей. Денис Щуров отмечал, что необходимые дополнительные вложения составляют около 100 млн рублей, а после одобрения заявки и поступления средств потребуется 3-4 месяца на запуск производства.