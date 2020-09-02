Исследование: инициативу по списанию средств со "спящих" счетов не поддержали 64% россиян

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инициативу по списанию средств банками со "спящих" клиентских счетов не поддерживают 64% россиян, показало исследование компании IDF Eurasiа, имеющееся в распоряжении ТАСС.

В исследовании напомнили об инициативе Абсолют Банка, с которой кредитная организация выступила в конце июля, дать российским кредитным организациям право на списание комиссий и кредитных платежей со счетов, по которым более года не удается обновить идентификационные данные клиентов.

"Абсолютное же большинство респондентов (64% или почти две трети) убеждены, что инициатива не должна быть реализована ни при каких условиях", - говорится в материале.

При этом согласие с данной инициативой выразили 14% опрошенных, по их мнению, при наличии в договоре пункта о взимании комиссии за обслуживание счета забывчивость клиентов или их личные обстоятельства не должны иметь значения. 12% готовы поддержать данную меру если списание средств будет происходить после истечения установленного срока. Еще 10% считают, что данная мера может быть оправдана только, если она действительно поспособствует борьбе с мошенничеством.

Также, по данным исследования, вопрос "спящих" счетов актуальным для себя считают около 55% респондентов.

"С одной стороны, банки можно понять - по задолженностям за оплату обслуживания таких счетов они вынуждены оформлять просрочку, а значит, и формировать под нее убыточные для себя резервы. С другой стороны, формально обслуживание "спящего" счета не выполняется, на то он и "спящий", тогда почему клиент должен за него платить? Не говоря уже о начисляемых за просроченную задолженность штрафах", - отметила генеральный директор компании Ирина Хорошко.

В опросе приняли участие свыше 3 000 человек по всей России в возрасте 18-60 лет.