Опрос: более трети россиян боятся не найти новою работу с нужным уровнем дохода

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более трети россиян, находящихся сейчас в поисках работы, боятся не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Россияне, которые сейчас находятся в поисках трудоустройства, больше всего боятся не найти работу с нужным уровнем дохода и соответствующими условиями труда, то есть речь идет о снижении зарплатных ожиданий (39%). Есть страхи остаться без работы (32%), не оправдать ожиданий нового работодателя или попасться в руки мошенников (по 27%). Меньше всего соискателей беспокоит возможное разочарование текущего работодателя из-за их ухода (4%), 16% опрошенных признались, что не испытывают никаких страхов вовсе", - говорится в тексте исследования.

Опрос также показал, что кандидаты молодого и среднего возраста чаще пребывают в состоянии беспокойства по тем или иным поводам, нежели более возрастные соискатели. Среди респондентов в возрасте 26-30 лет и 31-35 лет страх не найти работу, соответствующую ожиданиям, есть у 44% и 43% россиян соответственно, в группе людей старше 45 лет - 32%. Кроме того, меньше страхов у мужчин (22% ничего не боятся). Женщин пугают перспективы не найти работу с нужным уровнем зарплаты (43% против 34% у мужчин), есть опасение провалить собеседование с каверзными вопросами (26% против 19%).

"Меньше всего страхов у соискателей из сфер безопасности, добычи сырья, а также у топ-менеджеров и руководителей среднего звена. С другой стороны, больше всего испытывают стресс маркетологи, бухгалтеры и студенты. Есть нюансы и по конкретным опасениям. Чаще переживают, что придется снижать зарплатные ожидания, опять же, маркетологи (52%). Страх не найти новую работу в большей степени испытывают представители индустрии развлечений и массмедиа (43%). Не оправдать ожиданий будущего работодателя, как и попасться на удочку мошенников, боятся начинающие специалисты", - отметили авторы исследования.

В региональном разрезе, говорится в тексте опроса, больше всех страх не найти новую работу испытывают жители Пермского края, Оренбургской области, Санкт-Петербурга, Удмуртии и Москвы.

Опрос проводился с 14 по 24 августа, в нем приняли участие более 8,5 тыс. респондентов из разных регионов страны.