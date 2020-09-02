Опрос: почти треть российских семей откладывают деньги на будущее своих детей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Почти треть россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, заявили, что откладывают деньги на их будущее, свидетельствует опрос, проведенный СК "Росгосстрах жизнь" (входит в группу банка "Открытие") среди родителей детей в возрасте от 3 до 18 лет (есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что из числа респондентов, которые откладывают деньги к совершеннолетию своих детей (31%), большинство (26%) копят на подготовку к поступлению в вуз (репетиторы, обеспечение платного образования), 5% копят на совершение крупных покупок и еще столько же откладывают деньги без какой-либо конкретной цели. Еще 21% респондентов отметили, что пока не откладывают деньги к совершеннолетию ребенка, но планируют начать в будущем.

"Многие родители все больше начинают понимать, что в числе обязательных финансовых целей семьи обязательно есть и образование детей. Мы видим рост спроса на "детские" программы НСЖ, но инструменты накопления могут быть разными, от "коротких", к поступлению ребенка в первый класс, до "длинных" - на подготовку к вступительным в университет. Это может быть и банковский вклад, и полис страхования жизни, и ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), и их комбинация", - говорит директор по стратегическому анализу "Росгосстрах жизнь" Иван Чубарь.

Большинство опрошенных (63%) обсуждают со своими детьми вопросы, связанные с крупными финансовыми вложениями (образование, крупные покупки к совершеннолетию, наследство и прочее). Четверть респондентов не обсуждают эти вопросы с детьми, а каждый десятый планирует сделать это в будущем.

Кроме того, по данным недавнего исследования банка "Открытие", 44% россиян имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы - в Московском регионе (52%), наименьший - в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. 56% опрошенных родителей не занимаются планированием индивидуального детского бюджета (это наиболее характерно для жителей Урала - 67%).

У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта. Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа (24%), а также на Урале и в Сибири (по 23%), реже всего - в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%).