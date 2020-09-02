Власти Якутии считают, что введение режима СПВ в регионе даст толчок для развития МСП

ЯКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают, что введение режима Свободного порта Владивосток (СПВ) на территории региона окажет положительный эффект на развитие малого и среднего бизнеса. Такую точку зрения выразили ТАСС в среду в пресс-службе регионального министерства экономики.

В августе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов заявил, что льготы и преференции для инвесторов Свободного порта Владивосток могут быть распространены на весь федеральный округ.

"Распространение режима СПВ на всю территорию Дальнего Востока окажет положительный эффект на развитие малого и среднего предпринимательства. Республика поддерживает распространение режима СПВ на всю территорию Дальневосточного федерального округа, в частности Якутии, при предоставлении регионам права самостоятельно определять ставку по налогу на имущество для исключения возникновения дополнительных выпадающих доходов", - сказали в региональном Минэкономики.

В ведомстве отметили, что малых и средних предприятий в Дальневосточном федеральном округе составляет 5,3% (более 298,4 тыс. субъектов МСП) от общего количества субъектов МСП в стране. "Данное решение [введение режима СПВ] позволит существенно улучшить предпринимательскую деятельность на территории всего Дальнего Востока и даст мощный толчок к росту предпринимательской активности", - добавили в ведомстве.

"Льготы, которые предусмотрены Свободным портом Владивосток, очень привлекательны с точки зрения снижения налоговой и административной нагрузки, что положительно повлияет на деловой климат. Также субъекты МСП смогут воспользоваться льготными кредитными продуктами, что позволит быстро нарастить оборотный капитал, что очень важно в нынешней ситуации", - отметили в министерстве.

В Якутии действуют две территории опережающего социально-экономического развития - ТОР "Якутия" и ТОР "Южная Якутия", имеющие аналогичные налоговые преференции с режимом СПВ. На сегодня статус резидентов ТОР получили 38 компаний с объемом инвестиций 123,7 млрд рублей и созданием более 9,7 тыс. новых рабочих мест.