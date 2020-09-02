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МСП Москвы получили более 75 тыс. бесплатных консультаций от властей города в 2020 году

Для представителей малого бизнеса столицы также провели более 700 обучающих мероприятий

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы провело более 75 тыс. бесплатных консультаций и свыше 700 бесплатных обучающих мероприятий для малого бизнеса столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Она напомнила, что столичным предпринимателям доступно более 20 онлайн-сервисов, которыми с начала года воспользовались более 26 тыс. раз, а также образовательные проекты "Онлайн-акселератор МБМ", "Стартап-школа МБМ" и "Онлайн-академия МБМ".

Также для бизнеса работает горячая линия поддержки. Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в условиях пандемии она стала одним из главных инструментов поддержки предпринимателей. "С момента ее запуска [с 16 марта] специалисты обработали более 12 тыс. звонков", - приводятся его слова в сообщении.

Предприниматели обращались на горячую линию за правовой помощью и консультациями. Помимо этого, с ее помощью правительство города проводило экспресс-анкетирование, чтобы выяснить основные проблемы делового сообщества и то, как власти столицы могут помочь в их разрешении. Полученные сведении впоследствии использовали для разработки антикризисных мер поддержки.

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