Санкт-Петербургская биржа в августе увеличила объем торгов иностранными бумагами на 2,6%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Объем торгов бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам августа 2020 года составил $15,2 млрд, увеличившись на 2,6% по сравнению с июлем. Суммарный стоимостной объем сделок достиг показателя в $19,61 млрд. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в режиме основных торгов в августе вырос на 7% по сравнению с июлем и достиг $723,57 млн. Количество сделок составило 15,85 млн, увеличившись по сравнению с июлем на 17%.

Также по итогам августа были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. Количество активных счетов увеличилось на 13% по сравнению с июлем и составило 367,04 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам выросло по сравнению с июлем на 12%, достигнув 486,59 тыс.

По состоянию на 31 августа на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 5,37 млн клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 8% больше, чем месяцем ранее (4,98 млн в июле). Из них уникальных счетов 3,69 млн - на 7% больше, чем месяцем ранее (3,45 млн в июле).

Сделки в августе заключались с 1,363 тыс. иностранными ценными бумагами. Лидерами по объему торгов в Режиме основных торгов стали ценные бумаги следующих эмитентов: Tesla (SPB: TSLA), Apple (SPB: AAPL), Amazon (SPB: AMZN), Boeing (SPB: BA), Carnival Corporation (SPB: CCL), American Airlines Group (SPB: AAL), Microsoft (SPB: MSFT), Facebook (SPB: FB), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Intel (SPB: INTC). Доля объема торгов ценными бумагами, входящими в индекс S&P 500, в объеме торгов в Режиме основных торгов составила 56%.