МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Услуги ремонта и строительства стали самыми популярными среди россиян в августе. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков сайта, самыми часто заказываемыми россиянами услугами в августе стали задачи по ремонту и строительству. 36% всех заказов сервиса пришлось на эту категорию. Это на 5% больше, чем месяцем ранее. Пользователи YouDo.com активнее всего обращались к мастерам по отделочным работам (14%), сборке и ремонту мебели (11%), сантехническим работам (10%) и мастерам на час (9%).

На втором месте по числу заказов - категория "Курьерские услуги": 10% всех заказов сервис создавались для курьеров. По 9% заказов - в категориях "Грузоперевозки" и "Уборка и помощь по хозяйству". Причем треть заказов этой категории пришлось на услуги поддерживающих и генеральных уборок, 9% - на работы в саду и 7% - на услуги швеи. Топ-5 самых популярных услуг замыкает категория "Виртуальный помощник" - 7% заказов сервиса пришлось на услуги копирайтеров, переводчиков, специалистов по продвижению в интернете и расшифровке аудио.

"Одни из самых востребованных категорий во время действия ограничений из-за пандемии, бьюти-услуги и услуги репетиторов, сейчас находятся лишь на 7-м и 13-м месте по популярности. Это может быть связано с тем, что ранее из-за закрытых салонов красоты пользователи активно вызывали мастеров на дом, а сейчас салоны заработали в прежнем режиме. И также с услугами репетиторов и преподавателей - был активный спрос на онлайн-обучение, летом же учащиеся ушли на каникулы. Мы ожидаем, что в сентябре спрос в категории "Репетиторы и обучение" восстановится", - резюмирует специалист пресс-службы YouDo.com Ольга Чернявская.

На российском агрегаторе, позволяющем находить исполнителей для решения любых бытовых задач зарегистрировано более 8 млн пользователей, из них более 2 млн - специалисты.