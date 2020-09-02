Проектную документацию по комплексу "Полярный" под Мурманском ОСК подготовит в 2021 году

МУРМАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Проектную документацию по строительству в Мурманской области на территории СРЗ-10 (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) мореперерабатывающего комплекса "Полярный" ОСК планирует подготовить к концу 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в среду президент АО "ОСК" Алексей Рахманов.

"Идет анализ и проработка документации на сегодняшний день [строительства морехозяйственного комплекса "Полярный" в Мурманской области]. Пока не получим положительное заключение по итогам проектно-изыскательских работ и учета всех нюансов, комментировать эту тему сроков пока не будем. [Проектно-изыскательские работы] закончить планируется до конца следующего, 2021 года, я думаю", - сказал Рахманов.

Правительство Мурманской области и ОСК в ноябре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание в Мурманской области комплекса "Полярный" на базе судоремонтного завода "10 СРЗ".

По данным правительства региона, морехозяйственный комплекс "Полярный" должен будет предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и стоянки, осуществлять выгрузку, приемку, хранение и отгрузку рыбопродукции, вести глубокую переработку поставленного на берег сырья, предоставлять рыбакам услуги снабжения, сервисно-технического обслуживания, судоремонта и судостроения, производства и ремонта промыслового вооружения и технологического оборудования судов.

Подписывая соглашение с Мурманской областью в ноябре 2019 года, Рахманов отмечал, что создание морехозяйственного комплекса на базе судоремонтного завода - это очень хороший пример диверсификации и важная веха на пути к тому, что мирная продукция и военные предприятия могут существовать совместно. По мнению президента ОСК, это также поддержание актива в должном состоянии и возможность в любой момент переключиться на решение государственных задач. Для Мурманской области это решение проблемы с отсутствием необходимого объема готовых практических мощностей по гражданскому судоремонту.