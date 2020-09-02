Власти Сахалина взяли под личный контроль законность приватизации нового аэропорта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области проследят за законностью процедуры приватизации строящегося в Южно-Сахалинске аэровокзала. Об этом сообщил журналистам губернатор Валерий Лимаренко на пресс-конференции на полях всероссийского молодежного форума "ОстроVа-2020".

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что достройку терминала планируется поручить холдингу "Аэропорты регионов" без проведения конкурса. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организовала проверку действий администрации Южно-Сахалинска по поводу информации о выборе оператора объекта.

"По какому пути приватизации мы пойдем? Сейчас как раз идут переговоры с ФАС на эту тему. Нам сейчас задали вопросы, мы на них даем ответы. Обсуждается форма приватизации. Я могу сказать только одно, что мы [областные власти] будем прикладывать все усилия, чтобы все было законно, и чтобы как можно быстрее достроить аэропорт", - сказал глава региона.

По словам губернатора, новый аэропорт является очень привлекательным объектом для инвесторов. На территории аэровокзала планируется создать "город в городе", где самостоятельно будет развиваться выставочная и торговая деятельность, будут строиться необходимые для комфортного пребывания туристов объекты.

Вопрос транспортной доступности является одним из первоочередных для Сахалинской области. Регион расположен на островах, его деятельность по многим направлениям зависит от морского и воздушного сообщения. В первую очередь это касается развития туризма и строительства (завоз стройматериалов с материка). Именно поэтому островные власти уделяют большое внимание обновлению транспортной инфраструктуры.

Строительство

Строительство аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска началось в конце 2017 года. Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Изначально областные власти сообщали, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, но затем срок сдачи перенесли на 2021 год. На изменение сроков сдачи повлияла, в частности, недостаточно качественная отработка проекта, из-за которой субподрядчик вынужден был приостанавливать работы в связи с обнаружением неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

По информации областных властей, модернизация главного аэропорта Сахалинской области позволит втрое увеличить число маршрутов из Южно-Сахалинска, что также повлияет на рост пассажиропотока с текущего показателя в 1 млн человек до 5 млн.

Аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) является международным аэропортом федерального значения, который ведет свою историю с 1945 года. Он расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 10 городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая чартерные туристические рейсы.