Арбитраж запретил организациям использовать корпоративную символику ТПП России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Арбитражные суды в Забайкальском крае признали объектом авторских прав корпоративную символику торгово-промышленных палат в России, запретив другим организациям использовать их эмблемы, объекты дизайна и сокращенное наименование. Об этом сообщил в среду ТАСС вице-президент федеральной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Вадим Чубаров.

"Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил иск ТПП Забайкальского края к одной из организаций и признал, что эмблема палаты является произведением дизайна, а ее элементы как объекты дизайна являются объектом авторских прав. Суд обязал организацию прекратить использовать в официальных бланках и печатях организации элементы эмблемы Забайкальской торгово-промышленной палаты в виде изображения жезла Меркурия - "кадуцея" и словосочетаний "Торгово-промышленная палата Российской Федерации", "Торгово-промышленная палата Забайкальского края", "торгово-промышленная палата", - сказал он.

Чубаров отметил, что этот же суд обязал другого ответчика прекратить использование в своем наименовании аббревиатуры "ТПП". Суд апелляционной инстанции, по его словам, оставил данное решение в силе. Вице-президент добавил, что ТПП России приняла участие в данном деле в качестве третьего лица.

ТПП России объединяет несколько сотен территориальных торгово-промышленных палат и прочих объединений и ассоциаций российских предпринимателей, также ее непосредственными членами являются отдельные коммерческие и некоммерческие компании. В числе прочего организация занимается защитой интересов предпринимательского сообщества в органах государственной власти, содействием развитию экспорта российских товаров и услуг, развитием связей с деловыми кругами зарубежных стран, международными организациями бизнеса, содействием привлечению инвестиций.