АФК "Система" и РКИФ выйдут из "Детского мира"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера. Об этом говорится в сообщении "Системы".

Размер предложения составил 184 750 001 акция "Детского мира", бумаги будут проданы по цене 112 руб. за штуку, на закрытии торгов 1 сентября акции стоили 112,96 руб. Таким образом, дисконт составит менее 1%, а акционеры получат порядка 20,7 млрд руб. (в том числе АФК "Система" - 16,9 млрд руб.).

В июне 2020 года акции "Детского мира" продавались по 93 руб., в ноябре 2019 года - по 91 руб., во время IPO (первичное публичное предложение акций - прим. ТАСС) в феврале 2017 года - по 85 руб.

По словам президента АФК "Система" и бывшего гендиректора "Детского мира" Владимира Чирахова, ретейлер "стал историей успеха" для корпорации: с момента IPO компании на Московской бирже в 2017 году этот актив принес "Системе" более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещений акций и дивидендов. Кроме того, отметил он, продажа оставшегося пакета акций "Детского мира" сделала возможным создание первой российской компании со 100% акций в свободном обращении (исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам), "что является историческим событием для российского рынка капитала".

"Мы уверены, что "Детский мир" сможет и в будущем многое дать своим инвесторам. Сильная и мотивированная команда менеджмента продолжит реализацию стратегии компании. Хорошие финансовые результаты будут отражать устойчивую финансовую позицию и не требующую существенных капитальных затрат бизнес-модель. Компания продолжит занимать доминирующую позицию на российском рынке товаров для детей", - цитирует Чирахова пресс-служба "Системы".

Группа компаний "Детский мир" объединяет федеральную розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов "ПВЗ Детмир", ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По данным на 30 июня 2020 года, сеть магазинов "Детский мир" представлена 782 магазинами, расположенными в 302 городах России, Казахстана и Белоруссии, сеть "ПВЗ Детмир" - пятью магазинами. Розничная сеть ELC в России представлена 43 магазинами, сеть ABC - девятью магазинами. Сеть товаров для животных "Зоозавр" представлена 11 магазинами.