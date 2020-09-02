Молодые предприниматели Приморья будут развивать вертолетный туризм и медицинское такси

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Участниками конкурса "Молодой предприниматель России - 2020", который впервые проходит в Приморье, стали 24 бизнесмена. Среди них - создатели компании по перевозке тяжелобольных людей и организатор вертолетных экскурсий, сообщили ТАСС в среду в центре "Мой бизнес".

"Завершился прием заявок на участие в региональном этапе конкурса "Молодой предприниматель России - 2020". За право называться лучшим будут бороться 24 приморских бизнесмена в возрасте до 30 лет из Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема. Результаты жюри подведет до конца сентября. Наибольшее число заявок - восемь - поступило от предпринимателей в сфере услуг. Они занимаются консалтингом, организацией общественного питания и воздушных экскурсионных прогулок, открывают студии современного танца и фитнес-центры", - сказали в организации.

Никита Филатов в 2018 году создал компанию Vladivostok Helicopters, которая специализируется на вертолетных прогулках над Владивостоком. "Чаще всего к нам обращаются жители Приморья, которые хотят с высоты птичьего полета посмотреть на море, на мосты или увидеть собственный дом. Около 15% наших клиентов - туристы из других регионов России. Вертолетные прогулки практически не имеют противопоказаний, нагрузка на организм примерно равна поездке на автомобиле, но мы не рекомендуем брать с собой детей до пяти лет", - рассказал предприниматель.

Он добавил, что недавно компания запустила новую услугу - групповые экскурсии на вертолете. "Мы понимаем, что наши услуги не стоят дешево, и сделали ставку на оборот. Если человек не может заплатить за час полета 60 тыс. рублей, то он может оставить заявку, и когда соберется группа из трех человек, стоимость воздушной прогулки они разделят поровну. Такое приключение может длиться, например, 30 минут, что делает наши услуги доступнее", - отметил бизнесмен.

Принять участие в конкурсе предприниматель решил, чтобы получить новый опыт и перенять лучшие практики от экспертов всероссийского уровня. "Когда я начинал свое дело, я все постигал сам. Сейчас мне интересно узнать лайфхаки и истории людей, которые добились большего", - добавил Филатов.

Медицинское такси и чайный сбор

Предприниматель Вадим Бжезовский два года назад основал компанию MedExpress, которая специализируется на транспортировке лежачих больных. "Когда я оканчивал университет, думал о создании своего бизнеса. <…> Государство перевозками лежачих пациентов не занимается, автомобили скорой помощи, конечно, доставляют пациентов в медучреждения в срочном порядке, но обратно людям нужно добираться самим, а если это плановые обследования или химиотерапия, то родственникам нужно организовать путь в двух направлениях", - сказал Бжезовский.

Медицинское такси работает практически каждый день. У компании пока только один автомобиль, в котором установлено необходимое медицинское оборудование, но компания планирует увеличить автопарк. "Случается, что на одно время поступают сразу несколько заявок, но физически мы можем доставить только одного пациента. Для развития нам потребуются новые автомобили и дополнительные комплекты оборудования СМП (скорой медицинской помощи - прим. ТАСС). Планов много, постепенно будем их реализовывать", - отметил предприниматель и уточнил, что участие в конкурсе поможет информационному продвижению компании.

Единственным в Приморье бизнесменом, подавшим заявку на конкурс в номинации "Сельскохозяйственное предпринимательство", стал Павел Богуш. Его компания "Чай да травы" с 2019 года занимается купажированием чайных сборов, основанных на российском сырье. Черный, зеленый и красный чаи компания закупает за рубежом, а вот травы, ягоды и иван-чай поставляют более 12 заготовителей из разных регионов России.

"Я очень люблю чай, но когда заинтересовался российскими сборами, оказалось, что натуральный не ароматизированный чай у нас практически не производят. Сейчас у нашей компании уже 75 авторских чайных сборов, рецептуру которых мы разрабатываем, исходя из гармоничного вкусового сочетания разных видов трав. Конечно, натуральное сырье сохраняет и свои полезные свойства, но это не те горькие сборы, которые обычно принимают для лечения разных заболеваний", - отметил Богуш.

Конкурс "Молодой предприниматель России"

Победителей регионального этапа конкурса назовут в конце сентября. Они смогут прорекламировать свой бизнес в Приморье и принять участие в федеральном этапе конкурса "Молодой предприниматель России - 2020" в Уфе. Помимо возможности заявить о себе участники получат консультации от ведущих экспертов и смогут найти новых бизнес-партнеров.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организаторами федерального этапа являются Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр содействия молодежному предпринимательству.