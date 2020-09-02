В "Белазе" заявили, что завод работает штатно, несмотря на единичные призывы к забастовкам

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Отдельные призывы к забастовкам не влияют на работу Белорусского автомобильного завода, производство идет в штатном режиме. Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе "Белаза" Станислав Якубович в эфире телеканала " Беларусь 1 ".

"Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме, - сказал он. - Есть единичные люди, которые особенно из города приходят. Они иногда, бывает, провоцируют такие вещи (забастовки - прим. ТАСС). Но сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет".

Якубович отметил, что "Белаз" имеет крупные обязательства по поставке техники перед своими партнерами. "Поэтому нарушение графика работы предприятия - это очень серьезно. Коллектив у нас очень ответственный", - подчеркнул он.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Юрий Назаров заявил, что призывы устраивать забастовки на ключевых машиностроительных и добывающих предприятиях Белоруссии исходят не от их рабочих коллективов, а извне.

ОАО "Белаз" - один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. Он также выпускает и другое оборудование для горнодобывающих отраслей. Головное предприятие "Белаз-холдинга" расположено в городе Жодино (Минская область). В начале 2010-х годов планировалось, что "Белаз" первым из крупных белорусских государственных предприятий выведет свои акции на международную биржу, однако этого так и не произошло, компания остается полностью государственной. Выручка "Белаза" в 2019 году составила $782 млн, чистая прибыль - $122 млн. Численность персонала - 11,2 тыс. человек.