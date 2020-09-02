Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,76 рубля

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,76 рубля, курс евро прибавил 0,12%, достигая 87,76 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:16 мск курс доллара рос на 0,37% - до 73,85 рубля. Курс евро прибавлял 0,06% и находился на отметке в 87,71 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожал на 1%, достигая $46,03 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI находилась на отметке в $43,5 за баррель, что на 1% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и достиг уровня 2989,76 пункта, индекс РТС вырос на 0,44% - до 1280,08 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2993,03 пункта (+0,61%), а РТС - на уровне 1278,58 пункта (+0,32%).