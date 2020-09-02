В Петербурге появится возможность заказать водное такси в приложении

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сервис заказа такси и доставки Gett в партнерстве с международным сервисом по аренде водного транспорта AnyShips запустит водное такси в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Gett.

Gett и AnyShips объявили о запуске водного такси: 7 сентября оно начнет работу в Санкт-Петербурге. Заказать шестиместный катер можно будет прямо в приложении Gett или AnyShips: понадобится только указать причал, откуда начинается поездка. Всего будет доступно около 100 причалов", - сообщили в компании.

По словам гендиректора Gett в России Анатолия Сморгонского, глобальная стратегия заключается в разработке специализированной платформы для того, чтобы стать единым окном для заказа любых видов транспорта. "Неудивительно, что мы стали первым в России сервисом по заказу такси, который подключил услугу водных перевозок прямо в приложении", - прокомментировал он нововведение.

Основатели сервиса AnyShips Аркадий Пекаревский и Георгий Кожуховский отмечают, что задача компании - предложить городу не просто прогулочный аттракцион, а полноценную альтернативу наземному транспорту, чтобы жители Санкт-Петербурга в том числе могли добираться из одной точки в другую без пробок в час пик.

В тестовом режиме сервис будет доступен до конца навигационного сезона-2020. Оформить поездку можно за полчаса до начала, стоимость минимального маршрута составит три тысячи рублей на 6 человек за 30 минут поездки. В следующем навигационном сезоне цены планируют снизить.