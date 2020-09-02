Силуанов, Набиуллина, Костин и Собянин примут участие в стратегической сессии МФФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин 8 сентября планируют участие в стратегической сессии Московского финансового форума (МФФ) "Российская экономика и финансовые рынки - есть ли жизнь после пандемии". Об этом сообщает пресс-центр форума.

"Стратегическая сессия станет площадкой для ключевой дискуссии 2020 года, посвященной финансово-экономической политике России. Участники обсудят вопросы влияния пандемии на экономику, финансовую систему, бизнес, а также модели реагирования на новые вызовы", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Прямая трансляция сессии состоится 8 сентября 2020 года в эфире телеканала "Россия-24", на сайте Стратегической сессии и в социальных сетях Московского финансового форума, отмечает пресс-центр форума.