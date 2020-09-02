"Ъ": строительство дорог на Черноморском побережье на Кубани могут включить в нацпроект

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральный проект "Южный кластер" по строительству новой железной дороги и автодорожной инфраструктуры Черноморского побережья Краснодарского края могут включить в новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ). Об этом написало издание "Коммерсантъ" со ссылкой на поручения по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Южный кластер" - проект переноса железнодорожной инфраструктуры в районе Сочи дальше от моря, который также предусматривает строительство дублера автотрассы Джубга - Сочи. В настоящее время железная дорога проложена по побережью Черного моря, однако в 2019 году президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос переноса железнодорожного полотна вглубь страны.

В протоколе, с которым ознакомился "Коммерсантъ", говорится, что Минтрансу до 15 сентября при подготовке предложений по продлению КПМИ до 2030 года необходимо включить в него упомянутый федеральный проект.

В свою очередь, в Минтрансе пояснили изданию, что вопрос реализации проекта "Южный кластер" и его включение в КПМИ прорабатывается, однако окончательных решений пока не принято. В министерстве также подчеркнули, что проект не обеспечен финансированием из федерального бюджета. В РЖД отказались от комментариев.