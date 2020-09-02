Российские фармкомпании смогут производить иностранные вакцины от коронавируса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские фармацевтические компании смогут производить на своих мощностях иностранные вакцины от коронавируса. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Кто-то из фармпроизводителей будет производить не только гамалеевскую вакцину, но и в том числе иностранного производства. Здесь ничего предосудительного нет, - сказал он. - У людей должен быть выбор".

При этом министр напомнил, что до конца года планируется нарастить объем производства вакцины до более 1,5 млн доз в месяц. По словам Мантурова, "Биннофарм" сможет производить максимально до 500-600 тысяч единиц вакцин в месяц, "Генериум" - 2-3 млн доз. Вакцина может производиться еще и на площадке "Р-Фарм".

Глава Минпромторга также отметил, что уже сейчас ведется апробация вакцины за рубежом: Россия поставила нескольким странам для этих целей по 1-2 тыс. доз вакцины.

"Параллельно сегодня ведется у коллег работа по апробации нашей вакцины за рубежом […..]. В несколько стран поставлено уже там от тысячи до двух тысяч доз для того, чтобы провести апробацию и получить подтверждение от тех стран на предмет уже коммерческой закупки данной продукции", - добавил министр.

По его словам, сейчас все еще есть заявки от других стран на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Есть заявки от стран и Ближнего Востока, и Юго-Восточной Азии, и ряда европейских стран", - сообщил Мантуров.

О вакцинах от коронавируса

Зарегистрированный 11 августа российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Второй российской вакциной от коронавируса должна стать вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Первая ее серия может быть выпущена в конце октября - ноябре. Производителем второй в РФ вакцины от коронавируса будет компания "Биокад".

Всего в мире разрабатываются свыше 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.

Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года, сообщал ранее глава Минпромторга РФ.