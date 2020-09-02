Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

"Такой убыток связан, естественно, со снижением объема перевозок на фоне коронавируса, а также с увеличением цен на керосин, ростом курса валют, к которым привязан главным образом лизинг самолетов. При этом тарифы авиакомпаний на самых востребованных маршрутах за этот период снизились примерно на 30%", - пояснили в АЭВТ.

При этом, как сообщала АЭВТ ранее, операционный убыток российских авиакомпаний по итогам 2020 г. может составить около 300 млрд рублей. В 2019 году авиакомпании получили операционный убыток в 38 млрд рублей, а в 2018 году - 54 млрд рублей.

Как ранее сообщала Росавиация, за январь - июнь пассажиропоток авиакомпаний снизился на 51,8% по сравнению с январем - июнем 2019 года и составил 27,8 млн пассажиров.

На фоне пандемии коронавируса Россия в марте полностью закрыла международные полеты (выполнялись только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой), с 1 августа началось поэтапное восстановление полетов: сейчас разрешены перелеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию.