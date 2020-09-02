В Delivery Club появилась доставка продуктов от "Сбермаркета"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сервис доставки еды Delivery Club начал сотрудничество с сервисом доставки продуктов и товаров первой необходимости "Сбермаркет". Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Доставку продуктов будут выполнять курьеры "Сбермаркета". На первом этапе новая услуга доступна жителям Москвы - они могут сделать заказ из гипермаркетов Metro. Позднее она появится и в других городах.

Стоимость сборки и доставки составляет 98 рублей за первый заказ и от 158 рублей за последующие (при весе заказа до 30 кг).

Генеральный директор "Сбермаркета" Асан Курмангужин отметил, что сотрудничество с Delivery Club позволит предложить сервис по доставке продуктов и товаров первой необходимости широкой аудитории интернет-пользователей, которые уже привыкли заказывать еду из ресторанов онлайн.