Центр 2050.ЛАБ проведет онлайн-лекции о технологии генеративного дизайна

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и компания Autodesk проведут 3 и 10 сентября открытые онлайн-лекции о технологии генеративного дизайна (Generative Design) в рамках Всероссийского конкурса на создание лучшего проекта с применением технологии генеративного дизайна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2050.ЛАБ, который является организатором конкурса.

"В рамках конкурса 2050.ЛАБ и Autodesk подготовили открытую просветительскую программу. Два вебинара состоялись в августе и еще две публичные встречи о технологии генеративного дизайна пройдут в онлайн-формате 3 и 10 сентября", - сообщили агентству в компании, отметив, что лекции смогут посмотреть все желающие.

Помощь в решении сложных задач

Технология генеративного дизайна, которая позволяет создавать 3D-модели с использованием искусственного интеллекта и облачных вычислений, призвана облегчить и ускорить процесс проектирования различных объектов. Как отметили в 2050.ЛАБ, технология активно применяется в машиностроении и архитектуре. "Система предлагает сотни вариантов возможной планировки, учитывая параметры, заданные проектировщиком, из которых он, в свою очередь, выбирает оптимальную. Дело не в том, что человек так не может, а в том, что он потратит на это больше времени и сил, чем цифровой модуль", - рассказал шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков.

В 2050.ЛАБ отметили, что генеративный дизайн не заменяет традиционное проектирование, а помогает в решении специфических задач. Так, технология способна предложить нестандартные варианты, которые человек мог бы упустить, не учтя всех возможных факторов, выведенных гиперформулой. "Впечатляет недавний проект марсолёта, заявленный НАСА. Ножки аппарата созданы с помощью технологии генеративного дизайнa. Конструкцию удалось облегчить сразу на 35% - космическая цифра для индустрии, которая непрерывно работает над снижением веса запускаемых аппаратов", - пояснил моделлер 2050.ЛАБ Кирилл Вороник.

Эксперт добавил, что генеративный дизайн экономит время в процессе создания модели, но ее последующее построение может занять около суток и более, поскольку технология рассчитана главным образом на работу c 3D-принтерами. "Традиционными методами это произойдёт намного быстрее. Что, в частности, исключительно важно в случае с потоковым производством", - сказал Вороник. Тем не менее, по мере развития программы, это станет важной частью отдельных стадий работы.

В компании ТМХ, которая является генеральным партнером конкурса, также подчеркнули перспективность технологии. "С помощью машинного интеллекта уже сейчас можно найти такие решения, которые дают неограниченные возможности в реализации самых смелых идей человека", - отметила директор по стратегическому маркетингу компании Кристина Дубинина.

Использование технологии в мире

Как рассказали в американской компании Autodesk, которая выступила профильным партнером конкурса по генеративному дизайну, сегодня в мире существует много различных примеров использования генеративного дизайна. Например, по данным компании, технология применяется при архитектурном проектировании типового жилья в Японии, где остро стоит проблема парковочных мест из-за дорогой земли.

"Проектировщики японской Daiwa House Industry применяют генеративный дизайн, чтобы спланировать застройку здания и зону парковки, что является крайне актуальным вопросом для рынка Японии. Если раньше разработка коммерческого предложения "под ключ" занимала до пяти рабочих дней, то теперь они укладываются в сутки", - рассказал представитель Autodesk Дмитрий Детенков.

Еще один пример - авиастроительная компания Airbus, которая на основе разработки генеративного дизайна смогла уменьшить вес внутренних перегородок салона своих самолётов на 45%, рассказали в Autodesk. За счет этого компании удалось значительно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и сократить вредное воздействие на окружающую среду, что положительно повлияло на репутацию компании.

О конкурсе

Всероссийский конкурс по генеративному дизайну стартовал в июле 2020 г. Участникам предлагается создать элементы конструкции подвижного состава ТМХ, используя технологию генеративного дизайна программного продукта Autodesk Fusion 360. Предмет проекта участник может выбрать на свой вкус: стол с опорой на щиток, багажную полку или опору пассажирского кресла.

Победитель конкурса, как сообщили организаторы, получит 150 тысяч рублей, а также шанс трудоустройства в ТМХ. Кроме того, конкурсная работа победителя может быть применена в дизайне перспективного железнодорожного подвижного состава.

Прием конкурсных работ ведется до 7 сентября, после этого экспертная группа сформирует шорт-лист номинантов, а жюри определит лучшие работы. Награждение пройдет в конце 2020 г.

Организатором конкурса является Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, генеральным партнером крупнейший производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ ТМХ. Профильным партнером события выступил Autodesk - один из мировых лидеров в области программного обеспечения. Как подчеркивают создатели конкурса, основными задачами являются поощрение новаторских дизайн-решений в области транспортного машиностроения, аккумулирование идей для применения в серийном производстве техники для рельсового транспорта и формирование кадрового резерва.