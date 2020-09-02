Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти и газового конденсата в России в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12,9%, до 41,7 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала года добыча уменьшилась на 7,3%, до 346 млн тонн.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. В целом по году РФ снизит производство нефти примерно на 10% год к году.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в августе снизила добычу нефти на 13,7%, до 16,24 млн тонн (с начала года - на 8,4%, до 132,6 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период сократилась на 14,8%, до 5,9 млн тонн (с начала года - на 9%, до 50 млн тонн).

"Сургутнефтегаз" в августе снизил добычу на 14,8% - до 4,4 млн тонн, с начала года на 7,4% - до 37,3 млн тонн. Компания "Газпром нефть" в августе добыла 4,6 млн тонн, что на 12% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 5,2%, до 38,5 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в августе уменьшилась на 13,6% - до 2,16 млн тонн, с начала года сокращение составило 12,5% - до 17,4 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в августе - 0,965 млн тонн (снижение на 2,7%), с начала года - 7,7 млн тонн (сокращение на 2,6%).

Операторы СРП (соглашение о разделе продукции - прим. ТАСС) сократили добычу нефти и конденсата в августе на 13,9%, до 1,07 млн тонн, а с начала года на 4,4%, до 9,43 млн тонн.