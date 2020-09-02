Медведев назвал неплохой идею о туристическом билете для молодежи на Дальний Восток

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Введение доступного по цене туристического билета для молодых людей для посещения Дальнего Востока могло бы простимулировать их посетить регион или даже переехать туда работать, однако для принятия таких решений необходимы расчеты. Об этом в среду заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время онлайн-общения с участниками всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020", проходящего на Сахалине.

Одна из участниц слета предложила проект единого молодежного билета, который позволил бы за 14 дней посетить несколько городов Дальнего Востока по адекватной цене. Медведев в свою очередь напомнил, что за последнее время был принят ряд решений для укрепления связи центральной части России и дальневосточного региона. "Появились субсидированные перелеты, которые осуществляются посезонно в отношении отдельных категорий граждан. По сути, вы говорите о том же самом, но применительно к такому специальному сегменту как туризм для молодежи и единый билет", - сказал он.

"Я думаю, что эта идея неплохая сама по себе для того, чтобы простимулировать молодых людей, которые хотят познакомиться с красотами Дальнего Востока, купить относительно недорогой билет, посмотреть все и принять для себя определенные решения, в том числе, может, и поехать работать на Дальний Восток", - считает зампред Совбеза РФ.

При этом Медведев предложил рассчитать, о каком количестве поездок идет речь, кто будет иметь право купить такой билет. "Если мы посмотрим эти цифры, тогда на эти вопросы можно будет дать ответ. Но обязательно сохранится субсидирование дальневосточных перелетов с Дальнего Востока в центр России, на курорты центральной части России и наоборот", - заверил он, пообещав представить своим коллегам в правительстве расчеты по введению единого билета, если ему их передадут.