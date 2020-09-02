Медведев заявил о подготовке нормативной базы для беспилотных перевозок в РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти РФ готовят нормативную базу, регулирующую движение беспилотного транспорта, который в ближайшие десятилетия, как ожидается, возьмет на себя значительную часть перевозок. Об этом заявил в среду зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Мы в настоящий момент готовим юридические решения, нормативные акты, связанные с регулированием движения беспилотного транспорта, поскольку это особая сфера и здесь нельзя нанести ущерб безопасности дорожного движения", - сказал он в ходе онлайн-встречи с участниками форуму "ОстроVа-2020".

Как отметил Медведев, "сейчас это пока еще экзотика", но "пройдет еще 10-15-20 лет, и действительно, может быть, значительная часть перевозок будет осуществляться без участия человека". Зампред СБ РФ заключил, что это "вызов, на который всем странам придется давать ответ".