"Россети" внедряют автоматизированную систему учета электроэнергии в Воронежской области

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует к июлю 2021 года внедрить комплексную автоматизированную систему учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных для объектов "Россети Центр" в Воронежской области. Об этом говорится в сообщении компании "Ростелеком", которая при участии "ВТБ лизинг" реализует проект.

"Работы по проекту для "Воронежэнерго" [будут выполнены] в 16 РЭС (районные электрические сети), которые охватывают больше половины Воронежской области. Компания проведет проектно-изыскательские работы, поставит и установит около 43 тыс. приборов учета электроэнергии и 600 трансформаторных шкафов. Проект включает 8 этапов. Почти половина всего объема работ должна быть выполнена до конца 2020 г., а завершение запланировано в июле 2021 года", - говорится в сообщении.

Финансирование проекта стоимостью почти 1 млрд руб. обеспечит "ВТБ лизинг". "Ростелеком" будет координировать техническую реализацию - создание инфраструктуры, развертывание оборудования и цифровых решений, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Система позволит электросетевой компании автоматизировать учет и мониторинг энергоресурсов, обеспечить управление инженерной инфраструктурой. Автоматическая передача информации на основании данных, полученных от приборов учета, сократит затраты на ручной ввод показаний и исключит искажения электросетевых параметров. Автоматизированная система позволит вести интеллектуальный учет потребления электроэнергии, снизить операционные и инвестиционные расходы, сократить потери электроэнергии, контролировать работу сетей в удаленном режиме, предупреждать нештатные ситуации и улучшить показатели надежности.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.