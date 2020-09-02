Оборот компаний Москвы вернулся на уровень 2019 года после снятия ограничений

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Оборот московских компаний вернулся на прошлогодний уровень после периода ограничений, введенных в городе из-за коронавируса. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

"Продовольственный и непродовольственный оборот компаний Москвы вернулся на уровень прошлого года после снятия ограничений из-за пандемии", - сказал Ефимов.

Он отметил, безусловно, есть ряд отраслей, которые до сих пор испытывают сложности - например, туризм, гостиничный бизнес. Но это связано с тем, что до сих пор существуют ограничения, связанные с притоком иностранных туристов.

По словам заммэра, выручка некоторых компаний значительно выросла.

Поддержка бизнеса

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы охвачены свыше 36 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 26 млрд рублей. В первую очередь, помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются.

На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени охвачены практически все отрасли московской экономики. Особым направлением помощи является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Москвы - организаций гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг.

Кроме того, субъектам МСП городом в рамках антикризисной поддержки предоставляются льготные кредиты, субсидии, гранты. В частности, льготные кредиты с субсидированными ставками (до 6% годовых по ранее взятым кредитам, до 8% - по новым кредитам) уже получили 388 компаний, объем кредитования превысил 15,9 млрд рублей, еще 393 компаниям одобрены заявки на сумму 9 млрд рублей.

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