Ленобласть подпишет инвестиционные соглашения на 10 млрд рублей на выставке "Агрорусь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область планирует подписать около 10 инвестиционных соглашений и договоров о сотрудничестве на 10 млрд рублей на выставке "Агрорусь", открывшейся сегодня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Одно из соглашений будет подписано с тайским международным агропромышленным холдингом CPF, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"На "Агроруси" 4 сентября, в День Ленинградской области, регион подпишет ряд соглашений почти на 10 млрд рублей. Среди них соглашение с тайским международным агропромышленным холдингом CPF о развитии птицефабрик "Северная" и "Войсковицы", с компаниями "Петербургский тракторный завод" и "ДеЛаваль" по модернизации парка сельхозтехники, с ООО "Агротехнологии" о строительстве тепличного комплекса в Волосовском районе и с ООО "ПЗ "Оредежский" о новом молочном животноводческом комплексе в Лужском районе", - рассказали в пресс-службе.

4 сентября на выставке состоится День Ленинградской области, в рамках которого пройдет форум муниципальных образований региона, круглый стол о развитии аквакультуры, конференция о работе ферм в период пандемии.

Ярмарка "Агрорусь", на которой около 500 предприятий представили свои продукты, открылась 29 августа и продлится до 6 сентября. В этом году также открыта зона подарков и сувениров ручной работы, ремесленных изделий. Посетители могут принять участие в мастер-классах по ручному труду и кустарному производству.

В 2019 году "Агрорусь" посетили около 4 тысяч аграриев, делегации более 20 регионов России, представители 17 стран. 1 600 встреч прошло во время выставки в центре деловых контактов. "Агрорусь" является единственной в стране выставкой-ярмаркой в сфере сельского хозяйства, признанной Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI) и Российским союзом выставок и ярмарок (РСВЯ). Она проводится при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей. Проект организован компанией "Экспофорум-Интернэшнл".