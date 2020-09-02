Мишустин заявил, что министры будут персонально отвечать за неисполнение бюджета

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Неизрасходованных остатков бюджета к концу года быть не должно, за это персонально отвечают руководители министерств и ведомств, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима. Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам. Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Мишустин заявил, что российские власти обеспечили сбалансированное выполнение федерального бюджета в период пандемии коронавирусной инфекции.

"Благодаря оперативно принятым мерам, правительству удалось обеспечить его сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции. Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - сказал Мишустин.