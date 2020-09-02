Пекин с 3 сентября возобновит прием девяти международных авиарейсов из восьми стран

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Пекин возобновит прием девяти международных авиарейсов из восьми стран, среди которых Австрия, Дания, Камбоджа, Канада, Таиланд и другие, начиная с четверга. Об этом в среду сообщило Управление гражданской авиации КНР.

"С 3 сентября Пекин возобновит прием девяти авиарейсов из Таиланда, Камбоджи, Пакистана, Греции, Дании, Австрии, Швеции, Канады - восьми стран, из которых зафиксировано наименьшее количество ввозных случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении. "Первый [из перечисленных] прямой рейс сообщением Пномпень (Камбоджа) - Пекин будет выполнен 3 сентября", - отмечается в документе.

С 23 марта все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы из-за пандемии перенаправляются в 12 других городов Китая. Среди них такие аэропорты, как Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, аэропорт Шанхай Пудун, Цзинань, Циндао, Нанкин, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань. Меры были введены после роста в Китае числа ввозных случаев заражения коронавирусом.

Согласно заявлению Управления гражданской авиации КНР, на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации международные пассажирские рейсы будут постепенно направляться в Пекин. Вместе с тем, отмечается в документе, будут усилены меры по обеспечению безопасности и проверки прибывающих в столицу граждан.

С 12 марта в Китае действуют ограничения на международные авиарейсы. Согласно им, от каждой страны рейсы в Китай могла осуществлять только одна авиакомпания. При этом авиаперевозчик мог осуществлять только один рейс в Китай по единственному маршруту с периодичностью раз в неделю и загрузкой не более 75%. С 8 июня иностранные авиакомпании получили возможность выбрать одну из воздушных гаваней Китая для осуществления регулярных перелетов. Каждая авиакомпания имеет право подать заявку для осуществления одного рейса в неделю в аэропорт населенного пункта из списка, утвержденного китайскими властями.