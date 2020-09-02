Медведев: уровень туристического сервиса зависит в значительной степени от инвестиций

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Развитие туристического сервиса в значительной степени зависит от инвестиций и приоритетов государства, при этом в России некоторые процессы в этой сфере организовать тяжелее из-за большой территории. Такое мнение высказал в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Многие из вас бывали за границей и знают, где сервис хороший, где не очень. Это связано в значительной степени с инвестициями в эту сферу. И с теми приоритетами, которые расставляет государство. У нас государство по своей территории самое большое в мире, поэтому, конечно, нам некоторые процессы труднее организовать, решить, чем, допустим, в других странах", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".

Он привел в пример туристически привлекательную Италию, славящуюся огромным количеством памятников истории и культуры, где легко развивать туризм, потому что страна компактная и расположена в благоприятных климатических условиях. "Людей достаточно, климат простой, теплый, дороги можно содержать в нормальном состоянии. Нам для того, чтобы развивать туристические возможности нашей страны, нужны очень серьезные усилия", - отметил зампред Совбеза РФ.

В частности, по его словам, одним из препятствий является дороговизна и длительность перелета из одной точки страны в другую. "Даже те, кто не живет на Дальнем Востоке, прекрасно понимают, что для того, чтобы полететь из центральной части России на Дальний Восток, нужно потратить довольно много денег просто на билет. Это дорогостоящий длительный перелет. Такой же, как перелет до США. Даже эти задачи приходится решать несколько иначе. Я уже не говорю о дорожной сети и так далее", - сказал Медведев.

Он считает, что развитие туризма напрямую зависит от активности местных властей и местного бизнеса. "Если власти активны, туристический бизнес развивается, если власти пассивны, то он развивается кое-как. Это совокупный результат работы и федерального центра, и региональных, и местных властей. И, конечно, бизнеса, который этим занимается", - сказал зампред Совбеза РФ.

Кроме того, как считает политик, эта сфера нуждается в серьезной поддержке, так как она очень чувствительна к различным переменам. "Недаром мы сейчас, когда случилась пандемия, говорили о необходимости поддержки туристического сервиса, может быть даже о формировании национального проекта в области туризма, поскольку этот большой сектор состоит из большого количества относительно небольших участников, малого бизнеса, очень чувствительный к различным переменам в экономике. Тем более, к различным тяжким событиям типа пандемии или стихийных бедствий. Его нужно всячески поддерживать", - сказал Медведев.