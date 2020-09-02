"Роснано" и ФРИИ инвестируют 110 млн рублей в виртуальные примерочные

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Созданный "Роснано" и АФК "Система" Фонд венчурных инвестиций совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестируют 110 млн рублей в стартап, развивающий технологию компьютерного зрения в сфере fashion retail. Данная технология позволяет покупателю примерять одежду онлайн, а продавцу - снизить издержки, связанные с возвратами товара, сообщает пресс-служба "Роснано".

"Фонд венчурных инвестиций Rusnano Sistema, созданный совместно АФК "Система" и "Роснано", и Фонд развития интернет-инициатив инвестируют 110 млн рублей в российский стартап Texel. Компания развивает технологию компьютерного зрения в сфере fashion retail, позволяющую покупателю примерять одежду онлайн, а продавцу - снизить издержки, связанные с возвратами одежды. Технология решает проблему различия размерных сеток у производителей одежды, а также ошибок при проведении замеров сантиметровой лентой", - говорится в сообщении.

Представитель фонда Rusnano Sistema Сергей Протас заметил, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения окажут сильное влияние на онлайн-ретейл. "Изменение покупательского поведения и широкое внедрение цифровых технологий приведут к серьезной трансформации и fashion-сегмента этого рынка. Новый раунд финансирования, участником которого является фонд Rusnano Sistema, позволит Texel масштабировать продажи своего программного обеспечения для виртуальных примерочных и благодаря этому впоследствии привлечь инвестиции глобальных игроков. По нашим оценкам размер этого рынка к 2025 году превысит $7,5 млрд", - приводит пресс-служба слова Протаса.

Со своей стороны, сооснователь Texel Сергей Климентьев обратил внимание, что рынок продажи одежды онлайн стал первым для внедрения цифровых двойников покупателей. "На очереди - здоровье, фитнес, VR, компьютерные игры и киноиндустрия. Мы верим, что наличие у каждого покупателя цифрового аватара - вопрос времени. Надеемся, что благодаря технологиям Texel они получат такое же широкое применение, как facebook, instagram, snapchat и tiktok", - отметил Климентьев.

Виртуальная примерочная - новый технологический тренд, связанный с ростом онлайн-ретейла. По данным экспертов, в 2019 году объем e-commerce-продаж во всем мире составил $3,53 трлн, а выручка к 2022 году вырастет до $6,54 трлн.

Компания Texel основана в 2014 году и за шесть лет представила несколько решений для 3D-сканирования человека. В частности, с помощью 3D-сканеров Texel Portal MX, которые были поставлены более чем в 20 стран, компания смогла аккумулировать на своей платформе самую большую базу данных цветных 3D-сканов в мире - более 105 тыс. моделей. На основе этой базы компания создала две ключевые технологии: параметрическую модель тела человека, вычисляющую обхваты фигуры человека по снимкам со смартфонов, и генеративную нейронную сеть, позволяющую примерять одежду онлайн, используя одно фото клиента. Эти технологии, а также накопленные качественные параметрические данные легли в основу сервиса виртуальной примерочной shapometry.com, который в настоящее время проходит тестирование.

О "Роснано"

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.