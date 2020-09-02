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Netflix локализует сервис на территории России

Его оператором в стране станет "Национальная Медиа Группа"
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© AhmadDanialZulhilmi/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Стриминговый сервис Netflix спустя пять лет после запуска в России будет локализован полностью на русском языке, его оператором на территории РФ станет "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Об этом сообщается в пресс-релизе Netflix, поступившем в ТАСС.

"Национальная Медиа Группа" (НМГ) подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса" - сказала гендиректор НМГ Ольга Паскина, чьи слова привели в пресс-службе.

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