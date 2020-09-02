Индекс промпроизводства Чечни за семь месяцев вырос на 7,5%

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Чечне с января по июль вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике.

"Индекс промышленного производства в июле 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 105,5%, в январе - июле 2020 года - 107,5%", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, в республике выросла добыча полезных ископаемых на 4,8%. А наибольший рост индексов производства зафиксирован по видам экономической деятельности "Производство текстильных изделий", что составило 105,8%.

Увеличилось в республике и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Так, рост составил более 4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. При этом уменьшилось производство бумаги, бумажных изделий и мебели.

Ранее сообщалось, что объем промышленного производства в Чечне по итогам полугодия вырос почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечалось, в частности, что в Чечне увеличилось производство пищевых продуктов.

В пресс-службе Минэкономразвития региона сообщали, что по итогам 2020 года планируется нарастить темпы роста промышленного производства, в том числе за счет эксплуатации предприятий технопарка "Казбек", работы Аргунского сахарного завода, а также вывода на проектную мощность Грозненской ТЭС и АО "Чеченцемент". Как отмечалось, ожидаемый индекс промышленного производства в 2020 году, по оценке Минэкономтерразвития Чечни, составит 102,2%.