Совет директоров "Россетей" одобрил программу "умных" систем учета электроэнергии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Россетей" одобрил программу внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии. Об этом говорится в материалах компании.

"Одобрить программу внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии ПАО "Россети", - говорится в материалах.

Группа планирует направить на установку и модернизацию 18,1 млн интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии до 2030 г. в 68 регионах России 381 млрд руб., сообщили ТАСС в пресс-службе группе.

"До 2030 г. в 68 регионах деятельности группы "Россети" запланирована установка и модернизация 18,1 млн приборов на 381 млрд руб. (всего с учетом гарантирующих поставщиков группы компаний). Срок окупаемости составит 7-9 лет", - сказали в пресс-службе.

Группа обеспечит экономическую эффективность установки за счет снижения потерь электроэнергии и роста объема услуг по передаче электроэнергии.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.