Какой ноутбук купить для удаленной работы? Шесть моделей от 35 до 75 тыс. рублей

Ноутбуков на Windows так много, что в них легко запутаться. К тому же одна и та же модель может иметь несколько модификаций — разный объем оперативной памяти, разные процессоры. Не всегда понятно, какие характеристики важны, а на какие можно не обращать внимания, если нет цели обладать навороченной моделью, а есть цель получить беспроблемный рабочий ноутбук. Обозреватель техники Сергей Вильянов рассказывает, что нужно знать при выборе устройства. А Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked, советует шесть моделей по средней цене.
Что нужно знать при выборе ноутбука?
Часто цена ноутбука варьируется, скажем, от 35 до 65 тыс. рублей в зависимости от комплектации. По самой низкой цене может предлагаться устройство с минимальными характеристиками — с маленьким объемом оперативной памяти (иногда его можно расширить), не самым производительным процессором.
Обращайте внимание на наличие операционной системы (ОС). В устройствах по минимальной цене ОС может быть не установлена, то есть ноутбук после покупки не будет работать. Иногда в устройствах стоит ОС Linux, что может быть не очень удобно, если вы привыкли к Windows.
Процессор — это самая важная часть устройства, которая отвечает за производительность. Высокая производительность означает, что устройство будет быстро работать. Сейчас рынок практически поделен между Intel и AMD. Первые — дороже, вторые — дешевле. Если вы посмотрите на дорогие модели, то заметите, что они содержат процессоры Intel. "Нельзя сказать, что все процессоры Intel с высокой производительностью. Например, Intel Atom, Celeron — медленны, как и AMD E-серии (при желании подробнее разобраться в процессорах Intel Core можно в этом ролике — прим. ТАСС) Для работы выбирайте процессоры Intel Core i3 и Pentium Gold, AMD Ryzen 4000-й серии", — говорит Сергей Вильянов, обозреватель техники.
Объем оперативной памяти тоже влияет на скорость работы устройства — если процессор мощный, но оперативной памяти мало, ноутбук будет медленно работать, наоборот — то же самое. Если вам нужен ноутбук не только для поиска информации в интернете, не стоит рассчитывать на минимальные 4 Гб. "Учитывая, что возможность нарастить память в новых моделях, скорее всего, отсутствует, надо это решать на берегу. Базовый уровень — 8 Гб, а для продвинутых задач, например, обработки видео, фото, работы с "тяжелыми" программами — 16 Гб", — продолжает Вильянов.
Еще один важный элемент — накопитель. Они бывают двух видов — SSD — твердотельный накопитель, не содержит движущихся элементов, и HDD — традиционный жесткий диск. Несколько лет назад ноутбуки с SSD были дорогими, сегодня технология есть в устройствах по средней цене. "Брать ноутбук с диском старого типа я бы не советовал. Диски старого типа медленные и чувствительные к толчкам, ударам и падениям. SSD ускоряет работу даже относительно маломощной системы и исключает потерю данных при падении ноутбука со стола. Минимальный объем для работы и особенно отдыха — 256 Гб, но лучше не жадничать и сразу брать 512 Гб".
Видеокарта отвечает за вывод графической информации на дисплей, от ее мощности также зависит скорость работы устройства. Их можно классифицировать по многим параметрам, но в первую очередь видеокарты делятся на интегрированные и дискретные. Интегрированные — это встроенные в процессор, которые не имеют своей видеопамяти, а используют оперативную память устройства. Они менее производительные, чем дискретные видеокарты — отдельные элементы компьютера со своей видеопамятью, системами питания и охлаждения. Дискретные видеокарты дороже и при определенных условиях имеют высокую графическую производительность.
"Сам по себе отдельный чип не говорит о высокой производительности. Приличные дискретные карты есть в ноутбуках на процессорах Intel с индексом H и AMD Ryzen 4000-й серии, — говорит Сергей Вильянов. — Легкие и мобильные ноутбуки не предназначены для серьезной графики, и туда ставят обычно бесполезные графические чипы, работающие не лучше встроенных. В низком и среднем ценовом диапазоне встроенная видеокарта лучше. Дискретные карты в целом потребляют больше энергии — батарея садится быстрее. Но если это GeForce MX150/250 — популярные дешевые чипы, которые ставят даже в очень тонкие модели, — они практически ни на что не влияют, потому что им нечем нагружать батарею. Как-то я тестировал компактный ноутбук с дискретной графикой — запустил игру — быстро пошла, но через пять минут чип перегрелся и скорость упала до уровня шахмат — это типовая история. Единственный параметр видеокарты, на который стоит всерьез обращать внимание, — ширина шины памяти. Она должна быть не ниже 128 бит. Тогда и остальные характеристики приличные. Видеокарты с 64 бит — деньги на ветер".
Когда вы выбираете ноутбук для работы, важно смотреть на характеристики экрана — за ним вы будете проводить восемь — десять часов в день, если глаза будут уставать, производительность устройства станет не важна.
Важный параметр — матрица экрана: есть жидкокристаллические экраны — TN-матрицы и IPS-матрицы. Отличить один от другого — просто, посмотрите на ноутбук с разных углов, TN-дисплей при такой проверке будет менять цвета, яркость и контрастность, IPS — нет. "Ищите ноутбук с IPS-матрицей — глаза не устают, и картинка выглядит лучше", — советует Сергей Вильянов. Далее смотрите на разрешение дисплея. Что нужно знать, когда вы видите ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1366*768 пикселей? Сегодня оно используется в большинство ноутбуков и, как заявляют производители, позволяет смотреть фильмы в качестве HD. "На практике это разрешение не очень комфортно даже на диагонали экрана 12 дюймов, а на классических 15,6 выглядит ужасно. Выбирайте экран с разрешением минимум на 1600х900 точек, а лучше на 1920х1080", — добавляет Вильянов.
В характеристиках дисплея вы найдете яркость — чем она выше, тем лучше. Если вы работаете в помещении с искусственным освещением, яркость должна быть не меньше 220 нит, если на улице — еще выше, иначе картинка будет выглядеть тусклой. Какой экран выбрать — глянцевый или матовый — скорее, дело вкуса. Глянцевый дисплей дает более насыщенные цвета, но если у него низкая яркость, то при определенном освещении он будет отражать предметы вокруг.
Какой бюджетный или среднеценовой ноутбук выбрать?
Из-за роста курса валют ноутбуки серьезно подорожали за полгода. Модели по 30 тыс. рублей и дешевле будут не вполне комфортны для постоянной работы, даже если у вас простые задачи вроде поиска информации в интернете и использования базовых офисных программ. Лучше приготовьтесь потратить минимум 40–50 тыс. рублей. Но мы все-таки собрали в подборку модели не только по средней цене, но и те, которые стоят чуть дешевле, — их советует Данил Геращенко из Rozetked.
Это новинки 2020 года, которые подходят под типичные офисные задачи, где нужно читать, смотреть, писать. В устройствах используется процессор AMD Ryzen 5 3500U, у него больше производительность, чем у предшественника Core i5-8250U в Huawei MateBook D, нетяжелые игры он потянет.
Объем оперативной памяти у D15 и D14 — 8 Гб, у первого внутренний накопитель на 256 Гб, у второго — 512 Гб. D15 побольше — диагональ экрана 15,9 дюйма, D14 — 14 дюймов. В D14 есть подсветка клавиатуры, а в D15 — нет. В D14 — немного помощнее батарея. У ноутбуков две фишки: первая — сразу вы не найдете веб-камеру, она спрятана в клавише и выдвигается по нажатию. Вторая — беспроводная интеграция со смартфонами Huawei и Honor (с другими Android-смартфонами ее нет), можно открыть экран смартфона на ноутбуке, там же редактировать файлы из памяти телефона, перетаскивать их на рабочий стол ноутбука.
Сейчас средняя цена D14 на "Яндекс.Маркете" — 47 800 рублей, а D15 — 44 800 рублей.
Lenovo производит много ноутбуков, есть дорогие модели из линейки ThinkPad, которые адресованы бизнесу, IT-специалистам, геймерам. Есть линейка Ideapad с более бюджетными ноутбуками. Линейка ThinkBook стала середнячком, как по функционалу, так и по цене.
Ноутбук компактный и легкий, диагональ экрана — 13,3, вес — 1,32 кг. В максимальной версии используется процессор Intel Core i7, в базовых — Intel Core i5. Оперативной памяти может быть 8 или 16 Гб. Есть порты: Type-C, HDMI, USB-A — популярные разъемы для всех задач: зарядки и передачи данных. Приятная фишка — сканер отпечатка пальца в кнопке питания. То есть сканер для авторизации владельца есть во многих ноутбуках, но далеко не каждый производитель догадывается ставить его на кнопку питания. В целом получилась рабочая лошадка: прочный и очень легкий ноутбук с хорошим дисплеем. Нормальная машина за свои деньги.
В начале этого года его цена начиналась от 53 тыс. рублей, но сейчас он стоит от 74 тыс. Если нужно что-то дешевле, присмотритесь к линейке Ideapad. Например, к Lenovo Ideapad L340.
Самый бюджетный ноутбук в нашей подборке. Диагональ экрана — 15,6 дюйма, вес 2,2 кг. В разных модификациях доступны процессоры AMD Ryzen и Intel Core (от Intel Celeron до Core i5 ), объем оперативной памяти: от 4 до 16 Гб.
Еще в марте этот ноутбук в минимальной комплектации стоил меньше 30 тыс. рублей, но сейчас его средняя цена на "Яндекс.Маркете" 36 тыс. рублей.
На "Маркете" цены начинаются от 35 тыс. рублей и достигают 65 тыс. в разных модификациях. Можно выбрать процессор AMD Ryzen или Intel, объем оперативной памяти от 4 до 12 Гб. Есть как встроенные, так и дискретные видеокарты. Диагональ экрана — 15,6 дюйма, вес — от 1,6 кг, разрешение экрана FullHD, есть все популярные разъемы.
Без Xiaomi никак не обойтись. Средняя цена на "Маркете" — 50 тысяч. Xiaomi славятся своими доступными решениями, а еще здесь неплохой дизайн — металлический серый корпус — и начинка. Диагональ экрана — 14 дюймов. В разных модификациях максимум оперативной памяти — 8 Гб, а накопитель на 512 Гб., процессоры — линейка Intel Core. Вас может удивить, что в этом устройстве нет веб-камеры. Но те, кто не пользуется камерой на ноутбуке— заклеивают ее или закрывают шторкой — найдут в этом плюс. "У меня есть ноутбук Xiaomi еще первого поколения, — говорит Данил Гаращенко, — за все время никаких претензий к нему появилось".
Анастасия Степанова