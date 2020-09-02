Какой ноутбук купить для удаленной работы? Шесть моделей от 35 до 75 тыс. рублей

Процессор — это самая важная часть устройства, которая отвечает за производительность. Высокая производительность означает, что устройство будет быстро работать. Сейчас рынок практически поделен между Intel и AMD. Первые — дороже, вторые — дешевле. Если вы посмотрите на дорогие модели, то заметите, что они содержат процессоры Intel. "Нельзя сказать, что все процессоры Intel с высокой производительностью. Например, Intel Atom, Celeron — медленны, как и AMD E-серии (при желании подробнее разобраться в процессорах Intel Core можно в этом ролике — прим. ТАСС) Для работы выбирайте процессоры Intel Core i3 и Pentium Gold, AMD Ryzen 4000-й серии", — говорит Сергей Вильянов, обозреватель техники.

Обращайте внимание на наличие операционной системы (ОС) . В устройствах по минимальной цене ОС может быть не установлена, то есть ноутбук после покупки не будет работать. Иногда в устройствах стоит ОС Linux, что может быть не очень удобно, если вы привыкли к Windows.

Часто цена ноутбука варьируется, скажем, от 35 до 65 тыс. рублей в зависимости от комплектации. По самой низкой цене может предлагаться устройство с минимальными характеристиками — с маленьким объемом оперативной памяти (иногда его можно расширить), не самым производительным процессором.

Ноутбуков на Windows так много, что в них легко запутаться. К тому же одна и та же модель может иметь несколько модификаций — разный объем оперативной памяти, разные процессоры. Не всегда понятно, какие характеристики важны, а на какие можно не обращать внимания, если нет цели обладать навороченной моделью, а есть цель получить беспроблемный рабочий ноутбук. Обозреватель техники Сергей Вильянов рассказывает, что нужно знать при выборе устройства. А Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked , советует шесть моделей по средней цене.

Объем оперативной памяти тоже влияет на скорость работы устройства — если процессор мощный, но оперативной памяти мало, ноутбук будет медленно работать, наоборот — то же самое. Если вам нужен ноутбук не только для поиска информации в интернете, не стоит рассчитывать на минимальные 4 Гб. "Учитывая, что возможность нарастить память в новых моделях, скорее всего, отсутствует, надо это решать на берегу. Базовый уровень — 8 Гб, а для продвинутых задач, например, обработки видео, фото, работы с "тяжелыми" программами — 16 Гб", — продолжает Вильянов.

Еще один важный элемент — накопитель. Они бывают двух видов — SSD — твердотельный накопитель, не содержит движущихся элементов, и HDD — традиционный жесткий диск. Несколько лет назад ноутбуки с SSD были дорогими, сегодня технология есть в устройствах по средней цене. "Брать ноутбук с диском старого типа я бы не советовал. Диски старого типа медленные и чувствительные к толчкам, ударам и падениям. SSD ускоряет работу даже относительно маломощной системы и исключает потерю данных при падении ноутбука со стола. Минимальный объем для работы и особенно отдыха — 256 Гб, но лучше не жадничать и сразу брать 512 Гб".

Видеокарта отвечает за вывод графической информации на дисплей, от ее мощности также зависит скорость работы устройства. Их можно классифицировать по многим параметрам, но в первую очередь видеокарты делятся на интегрированные и дискретные. Интегрированные — это встроенные в процессор, которые не имеют своей видеопамяти, а используют оперативную память устройства. Они менее производительные, чем дискретные видеокарты — отдельные элементы компьютера со своей видеопамятью, системами питания и охлаждения. Дискретные видеокарты дороже и при определенных условиях имеют высокую графическую производительность.

"Сам по себе отдельный чип не говорит о высокой производительности. Приличные дискретные карты есть в ноутбуках на процессорах Intel с индексом H и AMD Ryzen 4000-й серии, — говорит Сергей Вильянов. — Легкие и мобильные ноутбуки не предназначены для серьезной графики, и туда ставят обычно бесполезные графические чипы, работающие не лучше встроенных. В низком и среднем ценовом диапазоне встроенная видеокарта лучше. Дискретные карты в целом потребляют больше энергии — батарея садится быстрее. Но если это GeForce MX150/250 — популярные дешевые чипы, которые ставят даже в очень тонкие модели, — они практически ни на что не влияют, потому что им нечем нагружать батарею. Как-то я тестировал компактный ноутбук с дискретной графикой — запустил игру — быстро пошла, но через пять минут чип перегрелся и скорость упала до уровня шахмат — это типовая история. Единственный параметр видеокарты, на который стоит всерьез обращать внимание, — ширина шины памяти. Она должна быть не ниже 128 бит. Тогда и остальные характеристики приличные. Видеокарты с 64 бит — деньги на ветер".

Когда вы выбираете ноутбук для работы, важно смотреть на характеристики экрана — за ним вы будете проводить восемь — десять часов в день, если глаза будут уставать, производительность устройства станет не важна.

Важный параметр — матрица экрана: есть жидкокристаллические экраны — TN-матрицы и IPS-матрицы. Отличить один от другого — просто, посмотрите на ноутбук с разных углов, TN-дисплей при такой проверке будет менять цвета, яркость и контрастность, IPS — нет. "Ищите ноутбук с IPS-матрицей — глаза не устают, и картинка выглядит лучше", — советует Сергей Вильянов. Далее смотрите на разрешение дисплея. Что нужно знать, когда вы видите ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1366*768 пикселей? Сегодня оно используется в большинство ноутбуков и, как заявляют производители, позволяет смотреть фильмы в качестве HD. "На практике это разрешение не очень комфортно даже на диагонали экрана 12 дюймов, а на классических 15,6 выглядит ужасно. Выбирайте экран с разрешением минимум на 1600х900 точек, а лучше на 1920х1080", — добавляет Вильянов.

В характеристиках дисплея вы найдете яркость — чем она выше, тем лучше. Если вы работаете в помещении с искусственным освещением, яркость должна быть не меньше 220 нит, если на улице — еще выше, иначе картинка будет выглядеть тусклой. Какой экран выбрать — глянцевый или матовый — скорее, дело вкуса. Глянцевый дисплей дает более насыщенные цвета, но если у него низкая яркость, то при определенном освещении он будет отражать предметы вокруг.

Какой бюджетный или среднеценовой ноутбук выбрать?

Из-за роста курса валют ноутбуки серьезно подорожали за полгода. Модели по 30 тыс. рублей и дешевле будут не вполне комфортны для постоянной работы, даже если у вас простые задачи вроде поиска информации в интернете и использования базовых офисных программ. Лучше приготовьтесь потратить минимум 40–50 тыс. рублей. Но мы все-таки собрали в подборку модели не только по средней цене, но и те, которые стоят чуть дешевле, — их советует Данил Геращенко из Rozetked.

Huawei MateBook D14 и D15

Это новинки 2020 года, которые подходят под типичные офисные задачи, где нужно читать, смотреть, писать. В устройствах используется процессор AMD Ryzen 5 3500U, у него больше производительность, чем у предшественника Core i5-8250U в Huawei MateBook D, нетяжелые игры он потянет.