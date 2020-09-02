В России программой туристического кешбэка уже воспользовались 60 тыс. туристов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. туристов воспользовалось программой туристического кешбэка с момента ее запуска, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на открытии выставки "Знай наше".
"За неделю первого этапа этой программы августовского окна продаж у нас реализовано туров чуть больше чем на 1,4 млрд рублей, воспользоваться программой смогли более 60 тыс. человек. Продажи многих туроператоров выросли в два-три раза", - сказала она.
Ростуризм не исключает повторения программы по возврату части средств за туры по России. Догузова отметила, что в случае принятия решения о продлении программы одной из ключевых задач будет дать возможность присоединиться участникам рынка, которые по разным причинам не успели этого сделать.