{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России программой туристического кешбэка уже воспользовались 60 тыс. туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что продажи многих туроператоров выросли в два-три раза

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. туристов воспользовалось программой туристического кешбэка с момента ее запуска, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на открытии выставки "Знай наше".

На эту тему
Кешбэк за тур: как получить компенсацию за путешествие по России

"За неделю первого этапа этой программы августовского окна продаж у нас реализовано туров чуть больше чем на 1,4 млрд рублей, воспользоваться программой смогли более 60 тыс. человек. Продажи многих туроператоров выросли в два-три раза", - сказала она.

Ростуризм не исключает повторения программы по возврату части средств за туры по России. Догузова отметила, что в случае принятия решения о продлении программы одной из ключевых задач будет дать возможность присоединиться участникам рынка, которые по разным причинам не успели этого сделать.

Теги
Россия
Ижевская площадка "АвтоВАЗа" возвращается к февральским объемам производства
По данным Минпромторга республики, в январе-феврале 2020 года на площадке было произведено более 17,7 тыс. автомобилей
Читать полностью